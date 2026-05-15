Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.05.2026 06:00:19
SpaceX IPO set to lock in Musk’s control with Mars-linked pay deal
Investors expected to accept $1.75tn valuation, weak shareholder rights and billionaire’s sci-fi business visionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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