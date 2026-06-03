Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
04.06.2026 00:04:56
SpaceX IPO to Be Largest Ever at $135 Share Price
The $135 share price means Elon Musk’s rocket maker is poised to exceed the 2019 initial public offering of Saudi Aramco in both valuation and money raised.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!