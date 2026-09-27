Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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27.09.2026 19:04:50

SpaceX IPO Volatility Is Coming: Why Patient Investors Should Wait Out the Lockup Roller Coaster

High-profile IPOs like SpaceX (NASDAQ: SPCX) can tempt investors to chase quick gains, even as pros dominate the event-driven trading. Discover why patience, fundamentals, and smart entry timing may matter more than hype, and see how this applies in the video below.

*This video was published on Aug. 29, 2026.

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Tesla 327,10 -1,64% Tesla

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