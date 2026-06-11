Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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11.06.2026 04:05:00
SpaceX IPO vs. Rocket Lab: Which Space Economy Stock Is the Better Buy?
SpaceX priced its IPO at $135 per share, giving it a valuation of roughly $1.77 trillion and making it one of the largest public offerings in history. And that creates an interesting question: Is it better to buy the dominant player in the space industry, which has such a massive valuation, or a smaller space-related company that may still have more room to grow and potentially give you more bang for your buck?The answer depends largely on what type of investor you are.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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12.05.26
|Vor SpaceX-Börsengang: AST SpaceMobile verfehlt Erwartungen - Rocket Lab-Aktie auch schwächer (finanzen.at)
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06.05.26
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22.04.26
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20.04.26
|Rocket Lab-Aktie stärker: Übernahme von Mynaric (dpa-AFX)
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15.04.26
|GNW-News: Rocket Lab schließt Übernahme von Mynaric ab und erweitert sein wachsendes Portfolio an Raumfahrtsystemen um optische Laserkommunikation (dpa-AFX)
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31.03.26
|GNW-News: Rocket Lab erhält behördliche Genehmigung für die Übernahme von Mynaric (dpa-AFX)
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25.02.26
|Ausblick: Rocket Lab stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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