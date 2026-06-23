OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
23.06.2026 12:18:00
SpaceX IPO'd, and Anthropic and OpenAI Could Go Public in 2026. Should You Buy All Three?
Following the initial public offering of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), aka SpaceX, on June 12, there are two more trillion-dollar companies gearing up to become some of this year's biggest IPO stocks: top artificial intelligence (AI) start-ups Anthropic and OpenAI. As SpaceX includes not just Elon Musk's space-related ventures but also his AI start-up, xAI, Musk's newly public company competes with these two companies.After SpaceX raised $85.7 billion, on a valuation of around $1.8 trillion, both Anthropic and OpenAI will likely compete to see if they can beat it, in terms of both capital raised and post-IPO valuation. Let's take a look at each of these public and soon-to-be-public AI stocks and see whether they are worth adding to your buy list.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OpenAI
Analysen zu OpenAI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.