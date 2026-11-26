SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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26.11.2026 21:36:02
SpaceX Is a Great Company. Is It a Great Stock at This Price?
Warren Buffett, perhaps the greatest investor of all time, once said: "It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price." However, even a wonderful company isn't worth buying at just any price. Earning outstanding long-term returns requires investors to buy stocks at the right price. On that note, let's consider one popular company on the market right now: Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX). The company arguably boasts a very strong business, but is its current stock price fair?
Image source: Getty Images.
SpaceX is a leader in rocket technology. It helped pioneer reusable rockets and became the leader in space launch, contracting a significant amount of business from various U.S. government agencies. The company has also become a leader in satellite-based connectivity. Its constellation of Low Earth Orbit (LEO) satellites is far larger than that of any competitor.
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Nachrichten zu SpaceX
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23.11.26
|SpaceX-Aktie zieht an: Erstbewertung durch Jefferies - neuer Schub für den Raumfahrt- und KI-Riesen? (dpa-AFX)
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21.11.26
|Milliarden-Beteiligung bleibt im Depot: CZ trotzt Mega-Hack und Elon Musks Spott um seine SpaceX-Aktien (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 268 Dollar (dpa-AFX)
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18.11.26
|Wadephul zu Dreiergipfel: Bei Ukraine Europa an den Tisch (dpa-AFX)
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17.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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17.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|119,84
|1,23%