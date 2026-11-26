Warren Buffett, perhaps the greatest investor of all time, once said: "It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price." However, even a wonderful company isn't worth buying at just any price. Earning outstanding long-term returns requires investors to buy stocks at the right price. On that note, let's consider one popular company on the market right now: Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX). The company arguably boasts a very strong business, but is its current stock price fair?

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SpaceX is a leader in rocket technology. It helped pioneer reusable rockets and became the leader in space launch, contracting a significant amount of business from various U.S. government agencies. The company has also become a leader in satellite-based connectivity. Its constellation of Low Earth Orbit (LEO) satellites is far larger than that of any competitor.

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