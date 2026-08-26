Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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26.08.2026 22:32:00
SpaceX Is Adding 500,000-Plus Starlink Subscribers Every Month. Here's Why That's Critical for the Stock.
SpaceX (NASDAQ: SPCX) is widely considered a space stock. In reality, the company is better considered an artificial intelligence (AI) stock. Take a look at the company's IPO prospectus, and you'll quickly learn why."We believe we have identified the largest actionable total addressable market in human history," the company declares. "We estimate that our quantifiable TAM is $28.5 trillion." Almost all of that total addressable market figure -- some $26.5 trillion -- relates exclusively to AI. Just $370 billion is tied to "space-based solutions." The remainder -- $1.6 trillion -- relates to SpaceX's "connectivity" segment, which primarily includes its Starlink internet and mobile services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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