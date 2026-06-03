Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
04.06.2026 01:21:41
SpaceX Is Chasing a Tesla-Level Valuation. Do the Numbers Add Up for Investors?
How can investors make sense of a Tesla‑sized valuation target for SpaceX? Explore the tension between bold vision, cash‑burning growth, and traditional valuation discipline, then watch the video below for a deeper dive into this high‑stakes comparison.*This video was published on May 29, 2026. VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=CazG5i7mv1MContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!