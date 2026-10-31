SpaceX Is Considering a Merger With Tesla. Here's Why That Would Be a Bad Move.

The final move may be about to unfold. Elon Musk has set plans in motion to potentially merge his two industrial giants: Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) and Tesla (NASDAQ: TSLA). A merger has not been formally announced, but each company has formed an independent committee to explore the potential benefits of a merger. It is more likely than not to go through within the next year.

Two trillion-dollar market cap stocks merging would consummate the largest corporate marriage in history. I think it would be a terrible idea. Here's why.

Regardless of what the merger presentation says, there is little overlap between Tesla's and SpaceX's businesses today.

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