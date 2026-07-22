Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.07.2026 02:05:00
SpaceX Is Down 20%: Here's Why I'm Still Not Buying
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) has drawn a great amount of excitement in recent times. The company, better known as SpaceX, completed the world's biggest initial public offering last month -- and saw its stock soar 27% in the first days of trading. In recent times, SpaceX stock has pulled back, even falling below its IPO price of $135. But even at this level, I think the stock is too expensive considering the risk involved -- that's why I'm still not buying. Let's check out the details. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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