Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.06.2026 08:45:00
SpaceX Is Down 32% From Its High. 4 Reasons Why a Merger with Tesla Would Make SpaceX a Better Long-Term Buy.
On June 22, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) had its worst session as a public company -- falling 16.4% to close at $154.60 per share. That puts SpaceX down 31.5% from its intraday high of $225.64 per share.Here are four reasons why SpaceX should merge with Tesla (NASDAQ: TSLA), and why it would make the growth stock more appealing for long-term investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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