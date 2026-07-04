Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.07.2026 04:26:00
SpaceX Is Finally Public. Here's How Much a $1,000 Investment Would Get You.
Where does the time go? In some ways, given the unavoidable hype behind its initial public offering (IPO) and subsequent stock market launch, it's hard to believe that Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), or SpaceX, has been publicly traded for more than half a month.Now that the heat and noise from takeoff have dissipated somewhat, let's take a look at where the stock and company stand now and whether it's an attractive portfolio addition within reach of the average investor.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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