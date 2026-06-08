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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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08.06.2026 16:45:00

SpaceX Is Going Public at $1.8 Trillion. Here's What Investors Need to Know Before the Biggest IPO in History.

It's finally happening. After years of speculation, Elon Musk's SpaceX could begin trading on the Nasdaq stock exchange on June 12. SpaceX plans to sell 555.6 million shares at a firm $135 per share, valuing the company at approximately $1.8 trillion. Additionally, SpaceX is allocating 30% of the shares to individual investors (via select retail brokerages), making the stock far more accessible than many IPOs.It is shaping up to be a huge event, marking the largest IPO in history. SpaceX is the most prominent space stock, but in typical Elon Musk fashion, the company has its sights set on a multitrillion-dollar market opportunity that's literally out of this world. Here's what else you need to know.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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