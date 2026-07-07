Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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07.07.2026 10:00:00
SpaceX Is Joining the Nasdaq-100 This Week. What This Means for Invesco QQQ Investors.
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), otherwise known as SpaceX, is joining the Nasdaq-100 index today. This means that exchange-traded funds (ETFs) tracking the index, including the Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ), will soon own the stock indirectly.J.P. Morgan, part of JPMorgan Chase, expects this index inclusion to trigger about $4.3 billion in passive buying from index-tracking funds. Although this will serve as a clear near-term demand catalyst for SpaceX, Invesco QQQ Trust investors are also getting exposure to a founder-controlled company with a limited number of publicly traded shares (float) and an unprofitable business.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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