Invesco Aktie

Invesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 10:00:00

SpaceX Is Joining the Nasdaq-100 This Week. What This Means for Invesco QQQ Investors.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), otherwise known as SpaceX, is joining the Nasdaq-100 index today. This means that exchange-traded funds (ETFs) tracking the index, including the Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ), will soon own the stock indirectly.J.P. Morgan, part of JPMorgan Chase, expects this index inclusion to trigger about $4.3 billion in passive buying from index-tracking funds. Although this will serve as a clear near-term demand catalyst for SpaceX, Invesco QQQ Trust investors are also getting exposure to a founder-controlled company with a limited number of publicly traded shares (float) and an unprofitable business.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nasdaq Inc

mehr Nachrichten