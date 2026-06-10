Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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10.06.2026 15:14:00
SpaceX is launching a historic IPO — but its biggest risk has nothing to do with rockets
Elon Musk admits he “cannot predict” when his massive venture will make money, even as Starlink revenue tops $11 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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