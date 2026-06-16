Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.06.2026 21:26:01
SpaceX Is Now Bigger Than Amazon and Closing in on Microsoft. Here's How to Think About the Valuation.
In its first few days of trading on the public market, Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX) has lived up to the hype.After going public on Friday and raising nearly $86 billion, the stock is now up close to 32%. As of 2:23 p.m. ET, the stock traded near $213 per share and had a market cap of $2.82 trillion.That puts SpaceX ahead of Amazon and within reach of Microsoft. It’s now the fifth-largest company in the world by market cap.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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