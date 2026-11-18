Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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18.11.2026 20:57:02
SpaceX Is Now Nvidia's Biggest Stock Holding, Ahead of Intel. Here's What That Says About SpaceX.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) filed its quarterly list of stock holdings on Monday, Nov. 16, and there's a new name on top. As of Sept. 30, SpaceX (NASDAQ:SPCX) was the chipmaker's biggest disclosed stake, worth around $19.7 billion, or 40.7% of the reported portfolio. Intel (NASDAQ:INTC), which led the list three months before, slid to second with 40.1%.
Nvidia owned around 130.5 million SpaceX shares at the end of September, up from about 122.8 million at the end of June. Meanwhile, it shrank its Intel stake by a quarter, to around 161.1 million shares. Intel's still the bigger holding by share count. SpaceX leads in value.
It's tempting to take this as Nvidia betting more on SpaceX. But I think the filing says less about that than it seems -- and more about how much SpaceX's own plans rely on Nvidia.
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|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|18 730,00
|1,68%
|Intel Corp.
|51,79
|4,29%