OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
08.07.2026 01:00:00
SpaceX Is Quickly Entering Index Funds. Will OpenAI and Anthropic do the Same After Their IPOs?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) joins the Nasdaq-100 index on July 7, less than a month after going public. J.P. Morgan, part of JPMorgan Chase, estimates the move could create about $4.3 billion in passive buying by funds tied to the index.Image source: Getty ImagesIf OpenAI and Anthropic go public at valuations even close to expected, could they also quickly enter index funds, including the S&P 500? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|345,25
|-2,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.