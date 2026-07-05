Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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05.07.2026 02:00:00

SpaceX Is Set to Join the Nasdaq-100 on July 7. Here's Where History Says the Stock Could Trade 1 Year From Now.

On July 7, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is scheduled to begin trading as a member of the Nasdaq-100 index. The Nasdaq-100 comprises the 100 largest non-financial companies listed on Nasdaq, weighted by market capitalization.For SpaceX, inclusion in the index represents a significant step toward mainstream recognition beyond technology investors. With that said, history shows that inclusion in the Nasdaq-100 rarely serves as an independent driver of sustained outperformance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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