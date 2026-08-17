NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.08.2026 20:21:23
SpaceX Is Spending Big on AI. The Biggest Winner From That Could Be Nvidia
Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX, is investing heavily in artificial intelligence (AI). While the business may be known for its rockets, it's actually the AI segment of its operations that takes up the lion's share of its capex. While that can lead to significant growth potential for SpaceX and help the stock become more valuable in the future, there's plenty of risk involved with it.The stock that might inevitably be the biggest winner from SpaceX's feverish AI spending is none other than chipmaking giant Nvidia (NASDAQ: NVDA). Here's why. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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