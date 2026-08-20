Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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20.08.2026 11:15:00
SpaceX Is Up 25% in August. Meet the 7 Vanguard ETFs That Just Bought More Shares.
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) held its initial public offering (IPO) on June 12. And by June 30, nine exchange-traded funds (ETFs) managed by Vanguard had already loaded up on shares.Vanguard just updated its holdings. And as of July 31, seven of those nine ETFs bought more SpaceX, as the company is also known.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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