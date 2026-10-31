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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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31.10.2026 11:50:00

SpaceX Is Up 37% From Its August Low. A $5,000 Investment Could Be Worth This Much by 2028.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, has taken investors on a roller-coaster ride since its initial public offering (IPO) in June. The stock immediately shot up to more than $225 after going public at $150. Then a harsh sell-off nearly took the stock below $100 per share. However, it has rebounded more than 37% from its August lows and is now priced right around its $150 IPO price. So, if you ignored the IPO and just stayed patient, the stock is still priced at almost the same level and ready to be analyzed and maybe purchased.

If you've got $5,000 sitting around, now could be the time to buy the stock. Why? Its artificial intelligence (AI) growth is off the charts.

Image source: The Motley Fool.

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