Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.10.2026 06:37:01
SpaceX Is Worth About $800 Billion More Than Tesla on Less Than a Quarter of Its Sales
At Wednesday's closing price of about $168 a share, SpaceX (NASDAQ:SPCX) had a market value of about $2.27 trillion. Tesla (NASDAQ:TSLA), the other huge company Elon Musk runs as CEO, closed at about $378, for a market value of about $1.49 trillion. That leaves SpaceX almost $800 billion ahead.
But SpaceX's business is much smaller. It pulled in about $23 billion over its past four reported quarters, less than a quarter of the $104 billion Tesla took in. And SpaceX lost more than $8 billion over that stretch, while Tesla made about $3.8 billion.
Investors are paying nearly 99 times trailing sales for SpaceX and about 14 times sales for Tesla. Simply put, the market values every dollar of SpaceX's sales at about seven times what it pays for a dollar of Tesla's.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|343,05
|2,54%
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