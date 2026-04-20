The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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20.04.2026 05:00:00
SpaceX Isn't on the Market Yet, but Here's How You Could Invest in the Company Before Its IPO
When it comes to non-NASA space exploration and infrastructure, SpaceX sits at the top of the list. And recently, it has been getting a lot of attention because of the anticipation of its initial public offering (IPO). The company hasn't officially set a date, but the IPO chatter is getting louder by the day.When SpaceX goes public, it has a good chance of being the largest IPO in history. Some reports say the company is targeting a valuation of $1.75 trillion to $2 trillion.While SpaceX is aiming for its IPO in mid-2026, investors can still grab a stake in the company by investing in companies or funds that hold positions in it. If you're interested in SpaceX, consider the following four.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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