Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.07.2026 14:00:00
SpaceX isn’t the wireless threat that investors fear — unless someone breaks this unspoken agreement
It would likely be too expensive and time-consuming for SpaceX to build a mobile network on its own. But the major wireless carriers have to hope one of their rivals doesn’t sell out.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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