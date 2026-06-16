Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
|
16.06.2026 17:42:49
SpaceX Just Agreed to Acquire This AI Start-Up For $60 Billion
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) is coming off the biggest IPO in history, raising a record $85.7 billion on Feb. 12 as Elon Musk’s SpaceX became a publicly traded company. And now it’s putting some of that money to use.In a filing with the Securities and Exchange Commission, SpaceX announced that it entered into a formal agreement to purchase the parent company of artificial intelligence start-up Cursor for $60 billion in stock. The acquisition is expected to close in the third quarter. The all-stock acquisition of the Cursor parent, Anysphere, was expected -- in SpaceX’s prospectus, it disclosed that it entered into a partnership with Cursor in April that included an option to purchase the coding company. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acquire Ltd.
Analysen zu Acquire Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|344,05
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Leitzins bleibt unverändert: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street ging es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.