Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
26.08.2026 12:20:01
SpaceX Just Announced a $100 Billion Starship Spaceport in Louisiana. Here's What It Means for Investors.
Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX) announced Tuesday, Aug. 25, 2026, that it intends to invest $100 billion in a new Starship campus on 125,000 acres in Vermilion Parish, Louisiana. Construction is expected to begin in 2027, while the company expects the first launch by 2029.Once completed, Starbase Louisiana is expected to have five launch complexes, each with two launchpads. The company says the site will have facilities for fuel production and storage, power generation, vehicle processing, deep-water shipping capabilities -- even housing and possibly an airport.One thing to note is that the site includes sensitive coastal wetlands. SpaceX has said it will leave portions undeveloped and will work with state agencies on habitat protection, but the company's environmental record means the project is likely to face stiff opposition from conservation groups. The company is currently facing a lawsuit in Texas over a land swap that would hand it more than 700 acres of a national wildlife refuge, plus lawsuits for its use of gas generators to power its Colossus data center in Mississippi.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
07:38
|SpaceX will 100 Milliarden US-Dollar in neuen Weltraumbahnhof stecken (Spiegel Online)
|
25.08.26
|SpaceX commits $100bn to Louisiana space base (Financial Times)
|
24.08.26
|China-Schock: Tesla ruft Millionen Autos zurück - Aktie wenig bewegt (dpa-AFX)
|
24.08.26
|Roboter-Boom in China: Tesla-Sparte Optimus winkt Aufwind - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
23.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (dpa-AFX)
|
22.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (Spiegel Online)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|297,15
|-0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.