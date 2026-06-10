NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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10.06.2026 22:25:00

SpaceX Just Announced Fantastic News to Nvidia Stock Investors

On June 5, SpaceX quietly announced that it had entered into a massive compute capacity agreement with Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google. SpaceX is effectively leasing access to a cluster of 110,000 Nvidia (NASDAQ: NVDA) GPUs, along with supporting CPUs, memory, and related data center hardware. In exchange, Google will pay SpaceX $920 million per month between October 2026 and June 2029.This deal represents a notable expansion of SpaceX's ambitions beyond rocket launches and satellite constellations. While headlines around the deal will fixate on SpaceX and Google, there's a more subtle winner hiding in plain sight.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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