SpaceX Just Became an AI Company. The Numbers Prove It.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) just delivered an excellent financial report for the third quarter. Most of the attention has been on its revenue, which rose 161% year over year to $14.6 billion, and the fact that the space company has become profitable, with net income of $4.4 billion.

Both points were good news for SpaceX shareholders, but the real highlight of the report is the growth of its AI business.

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