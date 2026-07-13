Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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13.07.2026 22:30:00
SpaceX Just Did Something NuScale Power Investors Should Be Watching
The artificial intelligence industry has an energy problem.The data center infrastructure that AI technologies rely on to operate is so energy-intensive that the current electricity grid is nowhere near powerful enough to support the ongoing build-out of additional data centers.Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is hoping to solve the problem by placing data centers in space, where they would enjoy significant amounts of free, continuous solar energy and lower cooling costs in the relatively low temperatures of low Earth orbit. SpaceX CEO Elon Musk recently said he wants the company to launch orbital data centers by 2027. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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