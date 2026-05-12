Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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12.05.2026 13:06:00
SpaceX Just Hit an All-Time High in Private-Market Trading -- but History Stands Ready to Inject a Dose of Reality
Although the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) vaulted to new highs on May 8, this wasn't the only history made on Wall Street last week.The stock market's largest projected initial public offering (IPO), Elon Musk's SpaceX, hit an all-time high on private market trading platform Forge Global, which was acquired in early March by Charles Schwab. The $634.05 closing price per share for SpaceX stock on Forge's secondary marketplace represents a 215% increase over the trailing 12 months and values the company at $1.51 trillion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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