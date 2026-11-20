Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX) sold $32 billion of bonds through a trust set up to buy Nvidia (NASDAQ:NVDA) chips on Thursday, with the largest piece paying investors a yield above 8%.

And, according to reporting from The Financial Times, the lenders involved wanted guarantees that SpaceX would keep the financed chips on terra firma, apparently worried about the logistics of repossessing chips circling the Earth at about 17,500 mph.

The stock was down 6.7% as of 11:39 a.m. ET on Friday as the whole market sees red.

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