Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.08.2026 13:00:00
SpaceX Just Reported Earnings for the First Time as a Public Company. Here's the Most Shocking Piece of Guidance Issued by CEO Elon Musk
Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX) released its first earnings report as a public company earlier this month.The results were muddled. On one hand, revenue of $7.8 billion soared 92% from the same quarter a year ago. On the other hand, capital expenditures also soared to nearly $18.7 billion, up from roughly $2.8 billion a year ago and about $10.1 billion from the prior quarter.However, the financials are only a small part of the story as the company ramps up its various business lines. Investors may have been more interested in what Chief Executive Officer Elon Musk had to say on the company's earnings call.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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