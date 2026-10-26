Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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26.10.2026 12:06:02
SpaceX Kicks Off Yet Another Potential Fleecing of Retail Investors Today, Oct. 26
Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, has spent 2026 rewriting Wall Street's record books. Its June 12 initial public offering (IPO) raised $85.7 billion, including the underwriters' overallotment, and valued SpaceX at $1.77 trillion. Both are never-before-seen figures.
But SpaceX's history-making moments aren't always beneficial to its investors. While early investors have made a fortune, retail investors may pay the price for this success.
Image source: Getty Images.
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|Toyota takes on Tesla and China in humanoid robot race (Financial Times)
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23.10.26
|Spekulation um Musks Imperium: Was passiert mit den Aktien im Depot bei einer Fusion von Tesla mit SpaceX? (finanzen.at)
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Analysen zu Tesla
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|339,95
|2,13%
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