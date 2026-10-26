Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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26.10.2026 12:06:02

SpaceX Kicks Off Yet Another Potential Fleecing of Retail Investors Today, Oct. 26

Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, has spent 2026 rewriting Wall Street's record books. Its June 12 initial public offering (IPO) raised $85.7 billion, including the underwriters' overallotment, and valued SpaceX at $1.77 trillion. Both are never-before-seen figures.

But SpaceX's history-making moments aren't always beneficial to its investors. While early investors have made a fortune, retail investors may pay the price for this success.

Image source: Getty Images.

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