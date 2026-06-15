Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.06.2026 23:18:47
SpaceX legt weiter zu: Aussicht auf Nahost-Frieden löst Aktienrally aus
Die Nachricht über eine Einigung im Konflikt mit dem Iran wird an der Wall Street euphorisch aufgenommen. Der Ölpreis fällt auf den tiefsten Stand seit März. Das treibt nicht nur die Aktien von Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern, sondern auch zinssensible Technologiewerte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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