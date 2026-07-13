Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.07.2026 19:33:36
SpaceX May Have Surpassed Tesla as Wall Street’s Worst Capital Misallocation Ever, Expert Says
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