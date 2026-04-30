Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.04.2026 10:53:00
SpaceX nach Börsengang: Nur Elon Musk wird Elon Musk feuern können
Auch SpaceX führt zum Börsengang unterschiedliche Arten von Aktien ein. Neu ist aber, dass sich der aktuelle CEO auch rein formal nur selbst entlassen kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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