Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
26.10.2026 19:00:02
SpaceX Now Trades Like an AI Stock. Here’s What That Means for Your Portfolio
When many investors think of SpaceX (NASDAQ:SPCX), they think of reusable rockets and Starlink satellite internet. And to be fair, both of those are impressive businesses. But SpaceX's third-quarter results show the company's main revenue driver isn't either of these.
SpaceX's Super Intelligence segment (formerly xAI), which includes the Grok AI models, the cloud computing business, and the Cursor coding company, produced $7.6 billion in revenue in the third quarter. That's more than half of the company's total, and for comparison, Starlink produced $5.2 billion.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
19:43
|Kampf gegen die Schuldenkrise: Musks KI-Wette und die Chance für Tesla-Aktien (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
25.10.26
|Toyota takes on Tesla and China in humanoid robot race (Financial Times)
|
23.10.26
|Spekulation um Musks Imperium: Was passiert mit den Aktien im Depot bei einer Fusion von Tesla mit SpaceX? (finanzen.at)
|
23.10.26
|Tesla – Senkung der Investitionsprognose verunsichert Investoren (NewsTool)
|
23.10.26
|Tesla – Senkung der Investitionsprognose verunsichert Investoren (NewsTool)
|
22.10.26
|Tesla überrascht positiv beim Cashflow - Aktie nach Gewinneinbruch tiefer (finanzen.at)
|
22.10.26
|Fusion mit SpaceX? Warum JPMorgan bei der Tesla-Aktie nach China schaut (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|17:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15:57
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|17:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15:57
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|17:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15:57
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|352,75
|5,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.