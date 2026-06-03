Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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03.06.2026 23:21:00
SpaceX officially set to crush global records in targeting massive IPO haul of up to $86 billion
Elon Musk will hold more than 80% of the voting power of SpaceX shares, cementing his control over the company.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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