Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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03.11.2026 13:00:00
SpaceX or Tesla: If I Could Buy and Hold Only 1 Elon Musk Stock Through 2030, It Would be This One
Elon Musk isn't particularly known for building ordinary businesses. Whether he's developing electric vehicles (EVs), launching reusable rockets, or creating artificial intelligence (AI) models, the billionaire entrepreneur has a knack for opportunities that challenge conventional thinking.
Today, two of his most prominent companies, Tesla (NASDAQ: TSLA) and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), are undergoing similar transformations. Tesla wants to evolve beyond EVs into an AI-powered transportation and robotics company. Meanwhile, SpaceX is moving beyond aerospace into satellite telecommunications, AI infrastructure, and software.
In many ways, Musk has a similar playbook for both companies: transform hardware-centric businesses into technology-enabled services platforms. But if I could buy only one of these Elon Musk stocks and hold it through 2030, which would I choose?
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