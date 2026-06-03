Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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03.06.2026 22:56:10

SpaceX pitches investors $1.78tn valuation in historic IPO

Rocket and AI group is seeking to raise up to $86bn in biggest Wall Street debut of all timeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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