Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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03.06.2026 22:56:10
SpaceX pitches investors $1.78tn valuation in historic IPO
Rocket and AI group is seeking to raise up to $86bn in biggest Wall Street debut of all timeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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