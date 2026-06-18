Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.06.2026 00:01:21
SpaceX plots $20bn bond deal after record IPO
AI and rocket group is tapping debt markets after raising $86bn in stock market debutWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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