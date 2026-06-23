Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.06.2026 08:11:00
SpaceX Plunges 5%, Falling Below Amazon's Market Cap. Which Growth Stock Is the Better Buy Now?
After its record-shattering initial public offering (IPO) last week, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock is worth $2.4 trillion. It briefly moved ahead of Amazon (NASDAQ: AMZN) to become the fifth-most-valuable company in the U.S., but it then fell back into sixth place.Which one of these growth stocks is the better buy?Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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