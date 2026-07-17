Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.07.2026 12:05:00
SpaceX postponed a crucial launch — and its stock went on to close below IPO price for second day
Shares in SpaceX declined about 4% in premarket trading on Friday after aborted mission.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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