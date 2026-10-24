SpaceX Q3 Sales Rose 161% in Q3. Here's What Starlink, Starship, and AI Results Reveal About the Stock.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) reported its third-quarter earnings after the market closed on Tuesday, Oct. 20.

Ahead of the report, I laid out what I'd be looking for. And, frankly, the latest report was better than I expected in several key ways. Here's a look at what the company's Q3 earnings showed.

The headline numbers beat Wall Street's targets on the top and bottom lines. SpaceX reported sales of $14.58 billion, well above the $12.72 billion consensus estimate. Diluted earnings were $0.35 per share, beating the $0.13 per share consensus estimate from analysts.

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