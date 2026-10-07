NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.10.2026 19:00:00
SpaceX Reportedly Wants $40 Billion to Buy Artificial Intelligence (AI) Chips. Here's Why That's Huge News for Nvidia Investors.
According to a Bloomberg report, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is seeking $40 billion in financing to purchase artificial intelligence (AI) chips from Nvidia (NASDAQ: NVDA). Apollo Global Management is rumored to be leading the transaction, which would include $10 billion of bank loans and another $30 billion of investment-grade debt. The deal has not yet been confirmed by SpaceX, Nvidia, or Apollo. Moreover, the transaction wouldn't be expected to close until 2027.
Nevertheless, none of this is difficult to believe. SpaceX is rapidly building an AI infrastructure business that has billions of dollars of contracted revenue. CEO Elon Musk has also made his preference for Nvidia hardware unusually clear. If the debt financing happens, it provides another signal that the AI boom is nowhere close to running out of money.
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