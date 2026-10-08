Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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08.10.2026 05:23:02
SpaceX Reportedly Wants to Borrow $40 Billion for Nvidia Chips Despite a $100 Billion Cash Pile
SpaceX (NASDAQ:SPCX) ended June with $100 billion in cash, cash equivalents, and marketable securities, mostly from its $86 billion initial public offering (IPO) the same month. But the company now reportedly wants to borrow another $40 billion.
The rocket and artificial intelligence (AI) company is lining up around $10 billion in bank loans and $30 billion in investment-grade bonds to buy chips from Nvidia, according to a report on Tuesday. Asset manager Apollo Global Management is expected to lead the deal, which should close in 2027.
SpaceX already had about $39.5 billion in debt and finance leases at the end of June. Shares were down about 2% on Wednesday, near $168 as I write.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|205,50
|-3,27%
|Tesla
|334,55
|-0,95%
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