Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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20.10.2026 20:05:02
SpaceX Reports Earnings Today. Here Are the Key Numbers Investors Should Watch.
Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) is set to report its third-quarter earnings after the market closes on Tuesday, Oct. 20, 2026, giving investors another important look under the hood.
SpaceX's ambitions are large, to say the least, and while those ambitions are exciting, making them a reality -- one that actually returns money to shareholders -- is another matter entirely.
With that in mind, here are the key numbers I'll be watching when the results arrive.
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