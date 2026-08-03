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WKN DE: A0BLH2 / ISIN: US81725R1041

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03.08.2026 08:55:00

SpaceX Reports Its First-Ever Earnings Tuesday. Here Are the 5 Numbers That Will Define Whether the $1.4 Trillion Valuation Makes Any Sense.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, is having several firsts in 2026. The company listed its shares on a public stock exchange for the first time in June, becoming the biggest initial public offering (IPO) in history. On Tuesday of this week (Aug. 4, 2026), SpaceX will provide its first earnings update as a publicly traded company.Every earnings report tells a story. SpaceX's second-quarter update should give investors insight into how much of the hype has been justified. Here are five numbers to watch in Tuesday's Q2 earnings report that will determine whether the company's lofty $1.4 trillion valuation makes sense.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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