Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.06.2026 00:41:52
SpaceX says it's worth $1.75tn as it targets largest stock market debut
Elon Musk’s space exploration company set a target price for buyers earlier than expected.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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